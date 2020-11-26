طبب اسنان عام

(فرصة عمل)
|#تعاقد من مصر - #جدة مطلوب طبيب أسنان عام نطلب #طبيبأسنانعام للعمل لدى مركز متخصص بطب الأسنان بمدينة جدة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن 7 سنوات 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية 3⃣ راتب شهري مجزي جدا ✔ للجادين فقط، يسعدنا إستقبال طلبات التوظيف من السادة الأطباء على الإيميل أو الواتساب، على أن تشمل ما يلي: - ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dina
|التليفون:
|01559919385
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|العنوان:
|54 شارع السودان المهندسين- المهندسين
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074174
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