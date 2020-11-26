طبب اسنان عام

#تعاقد من مصر - #جدة مطلوب طبيب أسنان عام نطلب #طبيبأسنانعام للعمل لدى مركز متخصص بطب الأسنان بمدينة جدة – بالمملكة العربية السعودية 🔹بالمواصفات التالية: 1⃣ خبرة لا تقل عن 7 سنوات 2⃣ الحصول على البرومترك أو ترخيص الهيئة 🔸 بالإمتيازات التالية: 1⃣ تعاقد فوري لمدة عامين والتأشيرة مفوضة وجاهزة 2⃣ سكن عائلي مؤثث - تذاكر طيران - تأمينات إجتماعية وطبية ⁦3⃣⁩ راتب شهري مجزي جدا ✔ للجادين فقط، يسعدنا إستقبال طلبات التوظيف من السادة الأطباء على الإيميل أو الواتساب، على أن تشمل ما يلي: - ا