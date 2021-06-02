طباعة 1000 كارت ب 125 جنيه ( جميع أعمال اليفط - تجليد الكلادنج - الحروف )

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صورة الاعلان: طباعة 1000 كارت ب 125 جنيه ( جميع أعمال اليفط - تجليد الكلادنج - الحروف ) - في الجيزة مصر

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دعايه و اعلان طباعة 1000 كارت ب 125 جنيه مطبوعات و يفط و يفط نيون كلادنج و حروف اكريليك و استاليس و نحاس و شاشات ليد يفط بانر و فيلكس و فنيل منيوهات و فلير و بروشورات و جميع انواع الدفاتر عروض وتخفيضات للاتصال تلفون أو واتس 01011356046
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مون لايت
التليفون: 01011356046

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ش فيصل- الجيزة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 125 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/7/2021
رقم الإعلان: 2099359
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دعاية وإعلان

(للتقسيط)

- في الجيزة مصر

بانر فلكس استانلس اكريليك كلادينيج.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 جنيه

2/6/2021
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