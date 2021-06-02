طباعة 1000 كارت ب 125 جنيه ( جميع أعمال اليفط - تجليد الكلادنج - الحروف )

(فرص)
|دعايه و اعلان طباعة 1000 كارت ب 125 جنيه مطبوعات و يفط و يفط نيون كلادنج و حروف اكريليك و استاليس و نحاس و شاشات ليد يفط بانر و فيلكس و فنيل منيوهات و فلير و بروشورات و جميع انواع الدفاتر عروض وتخفيضات للاتصال تلفون أو واتس 01011356046
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مون لايت
|التليفون:
|01011356046
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|العنوان:
|ش فيصل- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099359
200 جنيه