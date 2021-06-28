طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

(فرص)
|الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد : 40 جنيه للعلبة، ووجهين : 70 جنيه للعلبة. تصميم و تنفيذ جميع المطبوعات، طباعة كروت شخصية فورى، طباعة بوسترات، استاندات اكس بانر، طباعة مينيوهات، تصميم لوجوهات، طباعة ديجيتال و أوفست، تصميم واستضافة مواقع الأنترنت.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة عين جرافيك
|التليفون:
|01001170113
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|العنوان:
|10 ج – ميدان ابن سندر , مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098303
260 جنيه
1,000 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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