طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

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صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط - في القاهرة مصر

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الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد : 40 جنيه للعلبة , ووجهين : 70 جنيه للعلبة. تصميم وتنفيذ جميع المطبوعات , طباعةكروت شخصية فورى, طباعة بوسترات ,استاندات اكس بانر ,طباعةمينيوهات ,تصميم لوجوهات , طباعة ديجيتال وأوفست , تصميم واستضافة مواقع الأنترنت.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة عين جرافيك
التليفون: 01001170113

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العنوان: 10 ج – ميدان ابن سندر , مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/3/2021
رقم الإعلان: 2085928
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صورة الاعلان: طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط - في القاهرة مصر

طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

(فرص)

- في القاهرة مصر

الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد : 40 جنيه للعلبة , ووجهين : 60 جنيه .
العنوان:

القاهرة - مصر

40 جنيه

7/12/2020
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