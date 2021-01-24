طباعة علبة كروت شخصية بـ 40 جنيه فقط

(فرص)
|الآن من شركة عين جرافيك طباعة علبة كروت شخصية 100 كارت وجه واحد : 40 جنيه للعلبة , ووجهين : 70 جنيه للعلبة. تصميم وتنفيذ جميع المطبوعات , طباعةكروت شخصية فورى, طباعة بوسترات ,استاندات اكس بانر ,طباعةمينيوهات ,تصميم لوجوهات , طباعة ديجيتال وأوفست , تصميم واستضافة مواقع الأنترنت.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة عين جرافيك
|التليفون:
|01001170113
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|العنوان:
|10 ج – ميدان ابن سندر , مصر الجديدة – القاهرة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085928
260 جنيه
40 جنيه