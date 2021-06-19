طباعة سي دي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طباعة سي دي - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

أحدث وارقى طرق الطباعة الديجتال على الاسطوانات مباشرة الطباعة ونسخ المحتوى في نفس الوقت بأعلى جودة وأسرع وقت وأقل سعر طباعة ديجتال 8 لون - ألوان ثابته غير قابله للتغيير أو التأثر بالماء . لدينا جميع انواع علب الاسطوانات بمختلف اشكالها ولدينا خدمة التعبئة والتغليف مجانا فقط اتصل على: 01110555575 - 01112251443 أو زوروا موقعنا www.artgraphicx.com www.printcd.net www.facebook.com/printcd2016/
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hany
التليفون: 01110555575

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العباسيه- العباسيه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/6/2021
رقم الإعلان: 2097420
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طباعة cd - في القاهرة مصر

طباعة cd

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أحدث وارقى طرق الطباعة الديجتال على الاسطوانات مباشرة الطباعة ونسخ المحتوى في نفس الوقت بأعلى جودة و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager