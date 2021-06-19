طباعة سي دي

(للبيع)
|أحدث وارقى طرق الطباعة الديجتال على الاسطوانات مباشرة الطباعة ونسخ المحتوى في نفس الوقت بأعلى جودة وأسرع وقت وأقل سعر طباعة ديجتال 8 لون - ألوان ثابته غير قابله للتغيير أو التأثر بالماء . لدينا جميع انواع علب الاسطوانات بمختلف اشكالها ولدينا خدمة التعبئة والتغليف مجانا فقط اتصل على: 01110555575 - 01112251443 أو زوروا موقعنا www.artgraphicx.com www.printcd.net www.facebook.com/printcd2016/
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hany
|التليفون:
|01110555575
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|العنوان:
|العباسيه- العباسيه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097420
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