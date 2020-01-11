طباخين من المغرب جاهزين للاستقدام

(طلب عمل)
|طباخين تخصص الطبخ الغربي والمغربي و الأوربي و الايطالي و الاسيوي و الشرقي يتميزن بالخبرة و الكفاءة للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا لنزودكم بأفضل ما لدينا / موبايل + واتساب: 00212608012819
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212664082617
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|العنوان:
|- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048424
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