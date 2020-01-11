طباخين من المغرب جاهزين للاستقدام

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تفاصيل الإعلان
طباخين تخصص الطبخ الغربي والمغربي و الأوربي و الايطالي و الاسيوي و الشرقي يتميزن بالخبرة و الكفاءة للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا لنزودكم بأفضل ما لدينا / موبايل + واتساب: 00212608012819
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212664082617

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/1/2020
رقم الإعلان: 2048424
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