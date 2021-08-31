طباخين مغاربة جاهزون للاستقدام

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طباخين مغاربة جاهزون للاستقدام - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

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جوهرة المغرب للاستقدام توفر كافة تخصصات الفنادق والمطاعم والكوفي شوب من العمالة المغربيه رجال ونساء خبرة عاليه في التخصص وشواهد في التخصص موظفين وموظفات استقبال - طباخين خبرة في ارقى الفنادق والمطاعم - معلم شاورما - معلم مشويات - معلم بيتزا - معلم حلويات - معلم عصير - نادلين ونادلات - عمال وعاملات كوفي. شركة العربية ترحب بطلباتكم هدفنا ارضائكم لسنا الوحيدين لكننا الافضل تواصلوا معنا / موبايل + واتساب 00212707058384
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جوهرة المغرب للاستقدام
التليفون: 00212707058384

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العنوان: - اق
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2021
رقم الإعلان: 2112621
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صورة الاعلان: وظائف شاغرة لذى سلسلة كوفيات بسلطنة عمان - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

وظائف شاغرة لذى سلسلة كوفيات بسلطنة عمان

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

#job_offer_oman * وظائف شاغرة لذى سلسلة كوفيات بسلطنة عمان بالمسميات التالية: - مقدمات طعام (إناث) .
القسم: 

14,000 ريال

31/8/2021
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