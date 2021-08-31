طباخين مغاربة جاهزون للاستقدام

(طلب عمل)
|جوهرة المغرب للاستقدام توفر كافة تخصصات الفنادق والمطاعم والكوفي شوب من العمالة المغربيه رجال ونساء خبرة عاليه في التخصص وشواهد في التخصص موظفين وموظفات استقبال - طباخين خبرة في ارقى الفنادق والمطاعم - معلم شاورما - معلم مشويات - معلم بيتزا - معلم حلويات - معلم عصير - نادلين ونادلات - عمال وعاملات كوفي. شركة العربية ترحب بطلباتكم هدفنا ارضائكم لسنا الوحيدين لكننا الافضل تواصلوا معنا / موبايل + واتساب 00212707058384
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جوهرة المغرب للاستقدام
|التليفون:
|00212707058384
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- اق
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112621
14,000 ريال