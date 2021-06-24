طباخين اكل بحري للاستقدام

(طلب عمل)
|شركة الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا طباخين اكل بحري بخبرات عالية وكفاءات ممتازة وتخصصات متعددة لكافة أنواع الأسماك والمأكولات البحرية خدماتنا متميزة ومضمونة لمن يهمه الامر التواصل معنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|+212608012819
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097928
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
14,000 ريال
اتصل
اتصل