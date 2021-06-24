طباخين اكل بحري للاستقدام

(طلب عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا طباخين اكل بحري بخبرات عالية وكفاءات ممتازة وتخصصات متعددة لكافة أنواع الأسماك والمأكولات البحرية خدماتنا متميزة ومضمونة لمن يهمه الامر التواصل معنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: +212608012819

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097928
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سطاف فنادق و مطاعم متوفر من الجنسية المغربية - في الرياض السعودية

سطاف فنادق و مطاعم متوفر من الجنسية المغربية

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

نحن شركة الأسمر نور الغرب منذ سنوات ونحن نوفر عمالة من مختلف الجنسيات واستقدامها الى عملائنا بدول ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مكتب الأسمر نور الغرب يوفر حلاقين من المغرب و من مختلف الجنسيات - في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يوفر حلاقين من المغرب و من مختلف الجنسيات

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر للاستقدام ///يتوفر لدينا حلاقين رجالي من الجنسية المغربية و التونسية محترفين في الحلاقة .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب - في الرياض السعودية

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(مطلوب)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب توفر نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة وله.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب - في الرياض السعودية

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون الت.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: شيف حلويات من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

شيف حلويات من المغرب و تونس

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين حلويات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة في ارقى المط.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: معلمين بيتزا و معجنات من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

معلمين بيتزا و معجنات من المغرب و تونس

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا من المغرب معلمين بيتزا و معجنات ذوي خبرة كبيرة تألقوا في كل الأماك.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: استقدام معلمين مشاوي من المغرب - في الرياض السعودية

استقدام معلمين مشاوي من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب توفر معلمين مشاوي من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالخبرة الممتازة و ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: معلمين سلطات ومقبلات للاستقدام - في الرياض السعودية

معلمين سلطات ومقبلات للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا من المغرب معلمين سلطات ومقبلات بخبرة عالية تألقوا في كل الأماكن ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: طباخات بتخصصات متعددة للاستقدام - في الرياض السعودية

طباخات بتخصصات متعددة للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب متوفر لدينا طباخات تخصصات مختلفة بخبرة متميزة و كفاءة عالية و حسن المظهر و الخ.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: متوفر معلمين باريستا من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

متوفر معلمين باريستا من المغرب و تونس

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب تتوفرمن الجنسية المغربية و التونسية على أمهر معلمين شاي وقهوة بمؤهلات و مستويا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

24/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - في الرياض السعودية

مطلوب مساعد مدير مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مساعد مدير مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب مشرفين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب مشرفين مطعم لكبرى شركات المطاعم بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب لكبرى شركات المطاعم بالسعودية مشرفين مطعم الشروط خبرة من 3_5 سنوات فى كبرى مطاعم الفاس.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/6/2021
صورة الاعلان: وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية - في الرياض السعودية

وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

#عرض_وظيفي_متميز **وظائف شاغرة بالقصر الملكي بالمملكة العربية السعودية بالمسميات التالية : -موظف ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

14,000 ريال

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب ويتر لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية ويتر ولديه رخصة خليجية او سعودية سارية او منتهية او مص.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
صورة الاعلان: عاجل مطلوب استيوارد (عامل مطبخ) لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية - في الرياض السعودية

عاجل مطلوب استيوارد (عامل مطبخ) لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

عاجل مطلوب استيوارد لمجموعة فنادق شهيرة بالسعودية استيوارد (عامل مطبخ - ذكور ) خبرة لا تقل عن 3 سنوا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/6/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager