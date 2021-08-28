طاوله قهوه و شاى

اولة قهوة زجاجية حديثة مربعة ، اللون أسود الأبعاد المجمعة: الطول 30 سم _العرض 14 سم _الارتفاع 30 يجمع بين إطار معدني رمادي أردوازي أنيق مع زجاج مقوى شفاف متين 5 مم الخطوط البسيطة والألوان المحايدة تكمل بسهولة أي غرفة توفر المستويات المتعددة مساحة عرض كبيرة بسعر خاص وحصري جدا **** 🔥🔥 سارع بالإتصال .♥️ مواعيد العمل يوميا من ٩ صباحا إلى ١٢ مساء ماعدا الجمعة. للتواصل: واتساب 01013918747 واتساب 01025578005 واتساب 01064351710 موبايل وواتساب 01141666609 تقدر تزورنا ف معارضنا ( المحله