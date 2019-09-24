طاولات اجتماعات كراسي مكتب اثاث مكاتب عالى الجودة بمعارضنا

* تقدم الشركة أحدث موديلات الأثاث المكتبي المتكامل بأفضل الأسعار ( مكاتب ، كراسي ، مكتبات ، خلايا عمل ، بارتشنات ، ترابيزات أجتماعات ، أطقم أستقبال ، مكاتب و كراسي أطفال ، وحدات تخزين فايلات ، شانونات ، مكتبات معلقة ، كوانترات أستقبال ، كراسي ثابتة و كراسي قاعات أجتماعات و كراسي مسرح ، ترابيزات شاي ، حاملات رفوف معدنية ) * ونقوم بتنفيذ كافة الأعمال المكتبية بالمواصفات المطلوبة مع عمل الرسومات الهندسية و تقديم أنسب الحلول و الأقترحات لأختيار الأثاث الذي يتناسب مع المساحات المتاحة. شركة فرست