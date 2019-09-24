طاولات اجتماعات كراسي مكتب اثاث مكاتب عالى الجودة بمعارضنا

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طاولات اجتماعات كراسي مكتب اثاث مكاتب عالى الجودة بمعارضنا - في الجيزة مصر

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* تقدم الشركة أحدث موديلات الأثاث المكتبي المتكامل بأفضل الأسعار ( مكاتب ، كراسي ، مكتبات ، خلايا عمل ، بارتشنات ، ترابيزات أجتماعات ، أطقم أستقبال ، مكاتب و كراسي أطفال ، وحدات تخزين فايلات ، شانونات ، مكتبات معلقة ، كوانترات أستقبال ، كراسي ثابتة و كراسي قاعات أجتماعات و كراسي مسرح ، ترابيزات شاي ، حاملات رفوف معدنية ) * ونقوم بتنفيذ كافة الأعمال المكتبية بالمواصفات المطلوبة مع عمل الرسومات الهندسية و تقديم أنسب الحلول و الأقترحات لأختيار الأثاث الذي يتناسب مع المساحات المتاحة. شركة فرست
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فرست فرنتشر
التليفون: 01003755888

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العنوان: 96 شارع النيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046154
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صورة الاعلان: اثاث مكتبي اثاث شركات ادارى خلايا عمل طاولات اجتماعات - في الجيزة مصر

اثاث مكتبي اثاث شركات ادارى خلايا عمل طاولات اجتماعات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة فرست للاثاث المكتبى المتكتمل 01003755888 الإدارة : 98ش محى الدين أبوالعز – المهندسين0233372823 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/9/2019
صورة الاعلان: اثاث شركات و مكاتب أثاث بنوك مكاتب وكراسي واثاثات مكتبية متنوعة - في الجيزة مصر

اثاث شركات و مكاتب أثاث بنوك مكاتب وكراسي واثاثات مكتبية متنوعة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اثاث مكتبي - ستائر مكتبية متنوعة 01003755888 - أثاث شركات مكاتب مستوردة كراسي مكتب، ستائر مكتب، فرش.
العنوان:

الجيزة - مصر

10 جنيه

23/9/2019
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