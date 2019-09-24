طاولات اجتماعات كراسي مكتب اثاث مكاتب عالى الجودة بمعارضنا

(للبيع)
|* تقدم الشركة أحدث موديلات الأثاث المكتبي المتكامل بأفضل الأسعار ( مكاتب ، كراسي ، مكتبات ، خلايا عمل ، بارتشنات ، ترابيزات أجتماعات ، أطقم أستقبال ، مكاتب و كراسي أطفال ، وحدات تخزين فايلات ، شانونات ، مكتبات معلقة ، كوانترات أستقبال ، كراسي ثابتة و كراسي قاعات أجتماعات و كراسي مسرح ، ترابيزات شاي ، حاملات رفوف معدنية ) * ونقوم بتنفيذ كافة الأعمال المكتبية بالمواصفات المطلوبة مع عمل الرسومات الهندسية و تقديم أنسب الحلول و الأقترحات لأختيار الأثاث الذي يتناسب مع المساحات المتاحة. شركة فرست
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فرست فرنتشر
|التليفون:
|01003755888
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|العنوان:
|96 شارع النيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046154
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10 جنيه