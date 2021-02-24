طاقم شامل من شيفات وطباخين جاهزين للعمل بالفنادق والمطاعم

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تفاصيل الإعلان
يتوفر لدى شركة الأسمر الخاصة بإستقدام العمالة طاقم شامل ومتكامل من: عمال، موظفين استقبال خدمه غرف شيفات وطباخين جاهزين للعمل بالفنادق والمطاعم يتميزون بحسن التصرف، واللباقة وسرعه التعامل، سلوك هادئ، مهذب ومهني القيام بمهام متعددة وخدمة فندقية ممتازة. شواهد متخصصة وديبلومات في مجال الطبخ والحلويات وتطوير لمهارات الطهو بأنواعه. متمكنين من العمل بكل احترافية واتقان في العمل مع الخبرة الطويلة في المجال لدى الفنادق والمطاعم الراقية. مستعدين للالتحاق بالعمل في الحال. الموبايل/ واتساب 00212608012819
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alasmarjob
التليفون: +212608012819

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/2/2021
رقم الإعلان: 2085071
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