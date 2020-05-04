طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)
|طابعات الكروت _ [٧/١٢ ١:٠٨ م] ا/جمال: توفر مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص على طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer عرض خاص + 200 كارت ابيض ضمان على المنتج لمدة عامين من شركة رحاب التنمية فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على واتساب 0501777079
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0598595082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060826
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