طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
طابعات الكروت _ [٧/‏١٢ ١:٠٨ م] ا/جمال: توفر مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص على طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer عرض خاص + 200 كارت ابيض ضمان على المنتج لمدة عامين من شركة رحاب التنمية فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على واتساب 0501777079
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0598595082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 15/6/2020
رقم الإعلان: 2060826
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صورة الاعلان: شاشات اعلانية دعائية باسعارمناسبة - في الرياض السعودية

شاشات اعلانية دعائية باسعارمناسبة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

شاشات الخدمة الذاتية الاعلانية الرقمية التفاعلية الدعائية للبيع منها من هو افقى ومنها راسى جميع الاح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/5/2020
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