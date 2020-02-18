طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)
|طابعات الكروت البلاستيكية اليوم هي أكثر تنوعا من مجرد طباعة صورة او اسم الموظف اليوم يمكنك استخدام الباركودات وادخال المعلومات المشفرة وتقنيات اضافة الى شرائح البطاقة الذكية في ID لمزيد من الأمان عبر العديد من التطبيقات المستخدمة في طابعات الكروت البلاستيكية. فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053295
اتصل
1 ريال
5 ريال
2 ريال
5 ريال
7 ريال
2 ريال