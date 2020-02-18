طابعه كروت بلاستيكيه

طابعات الكروت البلاستيكية اليوم هي أكثر تنوعا من مجرد طباعة صورة او اسم الموظف اليوم يمكنك استخدام الباركودات وادخال المعلومات المشفرة وتقنيات اضافة الى شرائح البطاقة الذكية في ID لمزيد من الأمان عبر العديد من التطبيقات المستخدمة في طابعات الكروت البلاستيكية. فروعنا في المملكة العربية السعودية ( الرياض – القصيم – جدة ) ولنا فروع أيضا في البحرين للاستعلام / 0501194443