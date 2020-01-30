طابعه كروت بلاستيكيه

يتوفر لدينا طابعة الكروت البلاستيكية بطباعة الكروت للموظفين وبطاقات الضمان للأجهزة والمنتجات وغيرها الكثير من خلال الماكينة حيث توفر لكم الكثير من المال وتتميز بالدقة والسرعة والجودة العالية ومن مميزاتها تصميم عصري حديث . سرعة فائقة في الطباعة . تتوصل عن طريق الكمبيوتر أو لا ب توب تتميز بسهولة الاستخدام ولا تحتاج إلى خبرة . فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/القصيم/الخبر/خميس مشيط) ولدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل /0501194443