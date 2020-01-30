طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
يتوفر لدينا طابعة الكروت البلاستيكية بطباعة الكروت للموظفين وبطاقات الضمان للأجهزة والمنتجات وغيرها الكثير من خلال الماكينة حيث توفر لكم الكثير من المال وتتميز بالدقة والسرعة والجودة العالية ومن مميزاتها تصميم عصري حديث . سرعة فائقة في الطباعة . تتوصل عن طريق الكمبيوتر أو لا ب توب تتميز بسهولة الاستخدام ولا تحتاج إلى خبرة . فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/القصيم/الخبر/خميس مشيط) ولدينا ايضا فرعنا في البحرين للتواصل /0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5 ريال
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051713
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعات المحموله - في الرياض السعودية

طابعات المحموله

(للبيع)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا طابعات الفواتيرالمحموله بانواعها وماركاتها فهي الحل الانسب لمناديب المبيعات مع ضمان علي .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

2 ريال

30/1/2020
صورة الاعلان: احبار طابعات - في الرياض السعودية

احبار طابعات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يتوفر لدينا أحبار طابعات كروت بلاستيكية بجميع الأنواع و الماركات ومتوفر الان حبر طابعات سمارت بأفضل .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

5 ريال

28/1/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت - في الرياض السعودية

طابعة الكروت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

=17pxطابعات الكروت [٧/‏١٢ ١:٠٨ م] ا/جمال: توفر مؤسسة رحاب التنم.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

7 ريال

27/1/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص لاصحاب الشركات والهيئات على طابعات الكروت البلاستيكيه smart50s,31s طابعات كورية الصنع تطبع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

2 ريال

5/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager