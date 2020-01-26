طابعه كروت بلاستيكيه

عرض خاص على طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجهين Smart 30D Dual Side Printer. Smart 50D Dual Side Printer عرض خاص + 200 كارت ابيض ضمان على المنتج لمدة عامين من شركة رحاب التنمية فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على /0501194443