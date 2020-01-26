طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
عرض خاص على طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجهين Smart 30D Dual Side Printer. Smart 50D Dual Side Printer عرض خاص + 200 كارت ابيض ضمان على المنتج لمدة عامين من شركة رحاب التنمية فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على /0501194443
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hasnaa
التليفون: 0501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3 ريال
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050608
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