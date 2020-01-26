طابعه كروت بلاستيكيه

(للبيع)
|عرض خاص على طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجهين Smart 30D Dual Side Printer. Smart 50D Dual Side Printer عرض خاص + 200 كارت ابيض ضمان على المنتج لمدة عامين من شركة رحاب التنمية فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على /0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050608
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