طابعة محمولة للمناديب

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة محمولة للمناديب - في الرياض السعودية

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لراحتك عند الطباعة اثناء التجوال احصل على مستندات وايصالات من اى مكان باستخدام طابعاتنا المحمولة فروعنا باللمملكة العربية السعودية /الرياض- جدة-القصيم- الخبر/ ولنا فروع فى البحرين للتواصل واتساب 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073797
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بوابات افراد - في الرياض السعودية

بوابات افراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم بسعرمناسب أنظمة تحكم في الأماكن العامة والشركات والنوادي ومحطات المترو، وتوجد إمكانية الفت.
العنوان:

الرياض - السعودية

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22/11/2020
صورة الاعلان: بوابات انذار وتاغات لمنع سرقة البضائع والملابس - في الرياض السعودية

بوابات انذار وتاغات لمنع سرقة البضائع والملابس

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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1 ريال

21/11/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت الذكية - في الرياض السعودية

طابعة الكروت الذكية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

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21/11/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائباكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائباكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

فى وفت التكنولوجيا انت تحتاج الى عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية - في الرياض السعودية

شاشات عرض تفاعلية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لسهولة التعامل نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية للتفاعل المباشر مع العميل، حيث أنها شاشة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات - في الرياض السعودية

اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحتك تقدم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجنب آثار ضغوط العم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/11/2020
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صورة الاعلان: جواجز افراد - في الرياض السعودية

جواجز افراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص على حواجز الافراد الومنيوم واستانلس حواجز متحركة على عجلات بأفضل الأسعار لدينا فروعنا (الري.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص - في الرياض السعودية

عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات العرض : 1_جهاز كاشي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: كاشف المعادن اليدوى - في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كاشف المعادن اليدوي وكاشف الجوالات جهاز كشف الجوالات المغلقة والمفتوحة والذي يعمل من خلال تمرير الج.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: تخفيضات على كاشير السوبر ماركت - في الرياض السعودية

تخفيضات على كاشير السوبر ماركت

(للبيع)

- في الرياض السعودية

(برنامج apex stores )المميز للمبيعات والمخزون من مؤسسة طيف الالماس مع دعم فني لمدة عام *مع قاعدة اصن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: صفوف انتظار متنوعة الاشكال - في الرياض السعودية

صفوف انتظار متنوعة الاشكال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظام وكفاءة العمل، والحد من.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

17/11/2020
صورة الاعلان: » عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص - في الرياض السعودية

» عرض للمطاعم كافية ديونيه بوفية كاشير بسعر خاص

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لو انت صاحب مطعم , كوفى شوب , ديونيه, بوفيه بنقدمك الكاشير بسعر خاص جداا مكونات الاجهزة 1_جهاز كاشير.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف معادن - في الرياض السعودية

بوابات كشف معادن

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم وبسعر مناسب أجهزة كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد من عمليات السطو و.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: جهاز أستدعاء التمريض - في الرياض السعودية

جهاز أستدعاء التمريض

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا افضل منتج النداء الآلي هو نظام استدعاء الممرضات الذى يقوم .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: جهاز النداء الالى للمستشفيات - في الرياض السعودية

جهاز النداء الالى للمستشفيات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

يستخدم في المستشفيات لتوفيراكبرقدر من الراحة وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانعك.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

12/11/2020
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