طابعة محمولة للمناديب

(للبيع)
|لراحتك عند الطباعة اثناء التجوال احصل على مستندات وايصالات من اى مكان باستخدام طابعاتنا المحمولة فروعنا باللمملكة العربية السعودية /الرياض- جدة-القصيم- الخبر/ ولنا فروع فى البحرين للتواصل واتساب 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073797
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1 ريال
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اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال