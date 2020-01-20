طابعة كروت

(للبيع)
|[4:04 PM, 1/11/2020] جمال تصميم جرافيك الشركه السعوديه: للتواصل واتساب 0501777179 [4:14 PM, 1/11/2020] ahmed foaad95: عرض خاص وحصرى مش هاتلاقيه عند حد تانى غير رحاب التنمية على طابعة الكروت البلاستيكية سمارت وجه واحد smart 51 s عرض خاص على طابعة الكروت البلاستيكية سمارت وجهين smart 51 s صناعة كورية ضمان عامين نشحن لجميع محافظات المملكة عروض خاصة للجملة والشركات فروعنا الرياض-القصيم - الخبر- جده -خميس مشيط للتواصل واتساب 01025466614
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|graphic
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049818
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