طابعة كروت

(للبيع)
|وفر مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص على طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 51D Dual Side Printer عرض خاص + 200 كارت ابيض = ضمان على المنتج لمدة عامين من شركة رحاب التنمية فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على واتساب01025466614
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|graphic
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049025
4 ريال
5 ريال
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2 ريال
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5 ريال
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1 دولار
1 ريال
2 ريال
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