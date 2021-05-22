طابعة كروت بلاستيكية SMART

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة كروت بلاستيكية SMART - في الرياض السعودية

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طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ثانية * كما يوجد طابعة الكروت والهويات ذات التغليف الأمني منعا من الإنتحال والتزوير كبطاقات الهوية وفيزات البنوك وغيرها من الهويات الهامة طباعة فاخرة وجودة عالية للوزارات - للنوادي - للنقابات - والهيئات لموظفي الشركات .الخ فروعنا بالمملكة العربية السعودية ( الرياض_ القصيم _ الخبر _ جدة _ خميس مشيط ) والبحرين للطلب والمراسلة ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 23/5/2021
رقم الإعلان: 2094661
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