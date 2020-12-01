طابعة فواتير محمولة

منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقليل النفقات فهي الحل المناسب لاضافة السرعه والوقت لارضاء العملاء افضل طابعات البلوتوث المحمولة في المملكة العربية السعودية والتي تساعد الشركات والمطاعم ومغاسل السيارات بتزويد المناديب بطابعة صغيرة الحجم اقل في التكلفه واسرع في الاداء فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه "الرياض،جده،الخبر،القصيم،خميس مشيط" (بالاضافة الى فرعنا في البحرين) للاتصال او الواتساب/ 0558868300