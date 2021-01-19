طابعة فواتير

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة فواتير - في مكة السعودية

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الافضل والاسرع في طباعة Receipts بدون اي انتظار متوفر لدينا مجموعة متنوعة ومتميزة من طابعات الفواتير سرعة طباعة عالية الجودة فورية وسريعة ألية عالية المتانة لتحقيق اقصى قدرة من الكفاءة كما يوجد لدينا طابعات (SEWOO) كورية الصنع بأسعار تنافسيه وضمان 3سنوات (عروض خاصه على الكميات للموردين واصحاب الجملة) متوفر لدينا ايضا ورق الكاشير الحراري. فروعنا في المملكة العربية السعودية: (الرياض-القصيم-الخبر-جده-خميس مشيط) بالإضافة الى فروعنا البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300 طابعه فواتير كاشير
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جدة- مكة المكرمة ، جدة، الطائف
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/1/2021
رقم الإعلان: 2080560
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: البوابات الأمنية لكشف المعادن

البوابات الأمنية لكشف المعادن

(للبيع)

بوابات كشف المعادن : هى بوابة امنية يتم وضعها فى الاماكن ذات الازدحام للتحقق من خلو الاشخاص من اى اس.
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

19/1/2021
صورة الاعلان: اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

اجهزة صفوف الانتظار للعملاء

(للبيع)

هو وحدة انتظام العملاء، والعقل البرمجي لنظام ادارة الطابور يكون على هيئة (شاشة رقمية - وحدة عرض فيدي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية

طابعات المستندات والفواتير الحرارية

(للبيع)

طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجو.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: شاشات العرض التفاعلية المتطورة

شاشات العرض التفاعلية المتطورة

(للبيع)

لا تدع العرض يفوتك خصم خاص علي الشاشات الدعائية تشكيلة ممتميزة من الشاشات التفاعلية تعمل بنظام او ب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: مكتب متخصص في مساعدة الباحثين وطلاب الدراسات العليا

مكتب متخصص في مساعدة الباحثين وطلاب الدراسات العليا

(طلب عمل)

مكتب متخصص في مساعدة الباحثين وطلاب الدراسات العليا في إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث القا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية

طابعات الكروت البلاستيكية

(للبيع)

طابعة بطاقات الهوية ID من شركة zebra الامريكية طابعة دقيقه جده ومتميزة توفر طابعات وانتاجيه سريعة لل.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/1/2021
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صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة

جهاز قياس درجة الحرارة

(للبيع)

الان تستطيع بكل بساطة قياس درجة حرارة الجسم باستخدام تيرموميتر ديجيتال مزود بشاشة رقمية يقوم بإنذا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج الافراد

بوابات دخول وخروج الافراد

(للبيع)

تتميز البوابات بسهولة الحركة وقوة التحمل كما انها بسعرمناسب تصلح الأماكن العامة والشركات والنوادي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

بوابات التحكم فى دخول وخروج السيارات

(للبيع)

:نتميز بكفاءة منتجاتنا مع الضمان وخدمة الصيانة تتمتع بكثير من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

18/1/2021
صورة الاعلان: أحدث مستلزمات المطاعم الألكترونية

أحدث مستلزمات المطاعم الألكترونية

(للبيع)

لتاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة لدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه مريحة ومتميزة .
العنوان:

القصيم - السعودية

1 ريال

18/1/2021
صورة الاعلان: البوابات الأمنية والتاغات لمنع سرقات الملابس

البوابات الأمنية والتاغات لمنع سرقات الملابس

(للبيع)

لا شك أن توفير اداة لكشف السرقات هو عمل هام لمنع الخسائر ولذا فإننا نقوم بتوفير أفضل أنواع البوابات .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

17/1/2021
صورة الاعلان: اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

اقفال وكوالين ديجيتال للفنادق والشقق

(للبيع)

لان حمايتك تهمنا مع تنوع الانظمة الامنية اتينا اليكم باشكال مختلفة من الامان عرض خاص وبسعر مناسب، ا.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: مستلزمات مطاعم ومتاجر

مستلزمات مطاعم ومتاجر

(للبيع)

مستلزمات مطاعم ومتاجر متوافر لدينا كل ما تحتاجة لجعل مطعمك اومتجرك اكثر امانا ويسر فى التعامل مع ع.
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: قارئ باركود

قارئ باركود

(للبيع)

قارئ الباركود الجهاز المسؤول عن تسريع عمليات البيع في المحل التجاري , فبمجرد مرور الصنف يقوم بقراءة .
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكيةالحديثة الطباعة على وجه وا.
العنوان:

القصيم - السعودية
القسم: 

اتصل

17/1/2021
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