طابعة فواتير

الافضل والاسرع في طباعة Receipts بدون اي انتظار متوفر لدينا مجموعة متنوعة ومتميزة من طابعات الفواتير سرعة طباعة عالية الجودة فورية وسريعة ألية عالية المتانة لتحقيق اقصى قدرة من الكفاءة كما يوجد لدينا طابعات (SEWOO) كورية الصنع بأسعار تنافسيه وضمان 3سنوات (عروض خاصه على الكميات للموردين واصحاب الجملة) متوفر لدينا ايضا ورق الكاشير الحراري. فروعنا في المملكة العربية السعودية: (الرياض-القصيم-الخبر-جده-خميس مشيط) بالإضافة الى فروعنا البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300 طابعه فواتير كاشير