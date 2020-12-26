طابعة باركود

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة باركود - في السعودية

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أسعار خاصة للجملة طابعات باركود موديلات ومقاسات متعددة سرعة في الطباعة وجودة في التصنيع متوافق للعمل مع جميع البرامج المحاسبية وانظمة ويندوز شحن لجميع المحافظات كما يوجد ايضا : طابعات الفواتير,طابعات الباركود,موازين الباركود,قارئ الباركود,ماكينات الكاشير كاسيو CASIO,ماكينات تاتش سكرين CASIO,شاشات تاتش سكرين,رولات كاشير,كاميرات مراقبه للمصانع والشركات فروعنا في المملكة العربية السعودية: الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط بالإضافة الى فروعنا بالبحرين للتواصل جوال او واتساب 00966558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- Al Olaya
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078123
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