طابعة باركود

أسعار خاصة للجملة طابعات باركود موديلات ومقاسات متعددة سرعة في الطباعة وجودة في التصنيع متوافق للعمل مع جميع البرامج المحاسبية وانظمة ويندوز شحن لجميع المحافظات كما يوجد ايضا : طابعات الفواتير,طابعات الباركود,موازين الباركود,قارئ الباركود,ماكينات الكاشير كاسيو CASIO,ماكينات تاتش سكرين CASIO,شاشات تاتش سكرين,رولات كاشير,كاميرات مراقبه للمصانع والشركات فروعنا في المملكة العربية السعودية: الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط بالإضافة الى فروعنا بالبحرين للتواصل جوال او واتساب 00966558868300