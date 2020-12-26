طابعة باركود

(للبيع)
|أسعار خاصة للجملة طابعات باركود موديلات ومقاسات متعددة سرعة في الطباعة وجودة في التصنيع متوافق للعمل مع جميع البرامج المحاسبية وانظمة ويندوز شحن لجميع المحافظات كما يوجد ايضا : طابعات الفواتير,طابعات الباركود,موازين الباركود,قارئ الباركود,ماكينات الكاشير كاسيو CASIO,ماكينات تاتش سكرين CASIO,شاشات تاتش سكرين,رولات كاشير,كاميرات مراقبه للمصانع والشركات فروعنا في المملكة العربية السعودية: الرياض، جدة، الخبر، القصيم، خميس مشيط بالإضافة الى فروعنا بالبحرين للتواصل جوال او واتساب 00966558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078123
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1 ريال
6,300 ريال
3,300 ريال