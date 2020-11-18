طابعة ايصالات

الافضل والاسرع في طباعة Receipts بدون اي انتظار متوفر لدينا مجموعة متنوعه ومتميزة من طابعات الفواتير سرعة طباعة عالية الجوده فورية وسريعه ألية عالية المتانه لتحقيق اقصى قدرة من الكفاءه كما يوجد لدينا طابعات (SEWOO) كورية الصنع بأسعار تنافسيه وضمان 3سنوات (عروض خاصه على الكميات للموردين واصحاب الجمله) متوفر لدينا ايضا ورق الكاشير الحراري فروعنا في المملكة العربيه السعوديه: (الرياض-القصيم-الخبر-جده-خميس مشيط) بالاضافة الى فروعنا البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300