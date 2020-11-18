طابعة ايصالات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة ايصالات - في الرياض السعودية

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الافضل والاسرع في طباعة Receipts بدون اي انتظار متوفر لدينا مجموعة متنوعه ومتميزة من طابعات الفواتير سرعة طباعة عالية الجوده فورية وسريعه ألية عالية المتانه لتحقيق اقصى قدرة من الكفاءه كما يوجد لدينا طابعات (SEWOO) كورية الصنع بأسعار تنافسيه وضمان 3سنوات (عروض خاصه على الكميات للموردين واصحاب الجمله) متوفر لدينا ايضا ورق الكاشير الحراري فروعنا في المملكة العربيه السعوديه: (الرياض-القصيم-الخبر-جده-خميس مشيط) بالاضافة الى فروعنا البحرين للتواصل جوال او الواتساب: 0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- Al Olaya
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073194
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صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم مجموعه متنوعه من طابعات ID (الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع) سهولة تامة في تغي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

17/11/2020
صورة الاعلان: طابعات كروت فرنسية بجودة عالية - في الرياض السعودية

طابعات كروت فرنسية بجودة عالية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

استخدامات متعددة: * طباعة نص، أو رسم ،أو بار كود. * مجمـوعة خيـارات لتشفيـر البطاقـات ذات الشريـط ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

6,300 ريال

4/10/2020
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