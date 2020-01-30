طابعة الكروت

(للبيع)
|طابعات الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طباعة ابيض واسود والوان متوفر لدينا/ smart30s/smart50s طابعة كروت وجه واحد وطابعات smart30D/smart50D طابعة كروت وجهين بأسعار تنافسيه وضمان على المنتج لمدة عامين فروعنا في المملكة العربية السعوديه الرياض/الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط)الشحن لجميع انحاء المملكة لدينا ايضا فرعنا في البحرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050988
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