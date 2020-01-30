طابعة الكروت

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الكروت - في الرياض السعودية

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طابعات الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طباعة ابيض واسود والوان متوفر لدينا/ smart30s/smart50s طابعة كروت وجه واحد وطابعات smart30D/smart50D طابعة كروت وجهين بأسعار تنافسيه وضمان على المنتج لمدة عامين فروعنا في المملكة العربية السعوديه الرياض/الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط)الشحن لجميع انحاء المملكة لدينا ايضا فرعنا في البحرين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

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العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2050988
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