طابعة الكروت

=17pxطابعات الكروت [٧/‏١٢ ١:٠٨ م] ا/جمال: توفر مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص على طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer عرض خاص + 200 كارت ابيض ضمان على المنتج لمدة عامين من شركة رحاب التنمية فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى التواصل على