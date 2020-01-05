طابعة الكروت

(للبيع)

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صورة الاعلان: طابعة الكروت - في الرياض السعودية

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=17pxطابعات الكروت [٧/‏١٢ ١:٠٨ م] ا/جمال: توفر مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص على طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer عرض خاص + 200 كارت ابيض ضمان على المنتج لمدة عامين من شركة رحاب التنمية فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى التواصل على
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب للتنمية
التليفون: 9660501194443

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7 ريال
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050707
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صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص لاصحاب الشركات والهيئات على طابعات الكروت البلاستيكيه smart50s,31s طابعات كورية الصنع تطبع ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

2 ريال

5/1/2020
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