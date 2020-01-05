طابعة الكروت

(للبيع)
|=17pxطابعات الكروت [٧/١٢ ١:٠٨ م] ا/جمال: توفر مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص على طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer عرض خاص + 200 كارت ابيض ضمان على المنتج لمدة عامين من شركة رحاب التنمية فروعنا بالمملكة العربية السعودية بالرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى التواصل على
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب للتنمية
|التليفون:
|9660501194443
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7 ريال
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050707
2 ريال