طابعة الكروت الذكية

(للبيع)
|نقدم لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer . فروعنا بالمملكة السعودية: الرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على واتساب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
القليوبية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071734
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