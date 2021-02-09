طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)
|طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ثانية * كما يوجد طابعة الكروت والهويات ذات التغليف الأمني منعا من الإنتحال والتزوير كبطاقات الهوية وفيزات البنوك وغيرها من الهويات الهامة طباعة فاخرة وجودة عالية للوزارات - للنوادي - للنقابات - والهيئات لموظفي الشركات .الخ فروعنا بالمملكة العربية السعودية ( الرياض_ القصيم _ الخبر _ جدة _ خميس مشيط ) والبحرين للطلب والمراسلة ت/ واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083586
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال