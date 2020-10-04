طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

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طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ثانية مع امكانية التغليف الأمني على الوجهين طباعة فاخرة وجودة عالية للوزارات - للنوادي - للنقابات - والهيئات لموظفي الشركات .الخ فروعنا بالمملكة العربية السعودية ( الرياض_ القصيم _ الخبر _ جدة _ خميس مشيط ) والبحرين راسلنا 0558860700 طابعة الكروت البلاستيكية Smart
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

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العنوان: - العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072884
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صورة الاعلان: طابعات كروت فرنسية بجودة عالية - في الرياض السعودية

طابعات كروت فرنسية بجودة عالية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

استخدامات متعددة: * طباعة نص، أو رسم ،أو بار كود. * مجمـوعة خيـارات لتشفيـر البطاقـات ذات الشريـط ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

6,300 ريال

4/10/2020
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