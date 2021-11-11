طابعة الكروت البلاستيكية وجه واحد ووجهين

(للبيع)
|طابعات الكروت البلاستيكية الحديثة SMART 31 _ SMART51 ذات وجه واحد _ ووجهين كما يوجد طابعة الكروت والهويات ذات التغليف الأمني منعا من الإنتحال والتزوير كبطاقات الهوية وفيزات البنوك وغيرها من الهويات الهامة طباعة فاخرة وجودة عالية للوزارات للنوادي للنقابات والهيئات لموظفي الشركات .الخ فروعنا بالمملكة العربية ودولة البحرين #أرخص طابعة كروت بلاستيكية # أسعار ماكينة طابعة الكروت البلاستيكية Id طابعة كروت # # طابعةة كروت وجه واحد ووجهين للطلب والمراسلة ت / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دولار
|تاريخ الإعلان:
|13/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111103
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 دولار
1 دولار
1 دولار