طابعة الكروت البلاستيكية

طابعات الكروت البلاستيكية طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طباعة ابيض واسود والوان متوفر لدينا smart30s/smart50s طابعة كروت وجه واحد وطابعات smart30D/smart50D طابعة كروت وجهين بأسعار تنافسيه وضمان على المنتج لمدة عامين فروعنا في المملكة العربية السعودية (الرياض/الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط) الشحن لجميع انحاء المملكة لدينا أيضا فرعنا في البحرين للتواصل /0558868300