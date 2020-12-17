طابعة الكروت البلاستيكية

(للبيع)
|طابعات الكروت البلاستيكية طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طباعة ابيض واسود والوان متوفر لدينا smart30s/smart50s طابعة كروت وجه واحد وطابعات smart30D/smart50D طابعة كروت وجهين بأسعار تنافسيه وضمان على المنتج لمدة عامين فروعنا في المملكة العربية السعودية (الرياض/الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط) الشحن لجميع انحاء المملكة لدينا أيضا فرعنا في البحرين للتواصل /0558868300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076566
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