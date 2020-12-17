طابعة الكروت البلاستيكية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية - في الرياض السعودية

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طابعات الكروت البلاستيكية طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طباعة ابيض واسود والوان متوفر لدينا smart30s/smart50s طابعة كروت وجه واحد وطابعات smart30D/smart50D طابعة كروت وجهين بأسعار تنافسيه وضمان على المنتج لمدة عامين فروعنا في المملكة العربية السعودية (الرياض/الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط) الشحن لجميع انحاء المملكة لدينا أيضا فرعنا في البحرين للتواصل /0558868300
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- Al Olaya
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/12/2020
رقم الإعلان: 2076566
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17/12/2020
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16/12/2020
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16/12/2020
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15/12/2020
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- في الرياض السعودية

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14/12/2020
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- في الرياض السعودية

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9/12/2020
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صورة الاعلان: اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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5/12/2020
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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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5/12/2020
صورة الاعلان: جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية - في الرياض السعودية

جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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3/12/2020
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب - في الرياض السعودية

جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من انواع كواشف الحقائب بأسعار تنافسيه وعروض خاصه على الكميات واصحاب المشا.
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الرياض - السعودية

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: طابعة فواتير محمولة - في الرياض السعودية

طابعة فواتير محمولة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائباكس راى - في الرياض السعودية

جهاز كشف الحقائباكس راى

(للبيع)

- في الرياض السعودية

عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطات المترو .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات - في الرياض السعودية

اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لراحتك تقدم عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجنب آثار ضغوط العم.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: اجهزة كاشير ونقاط بيع - في الرياض السعودية

اجهزة كاشير ونقاط بيع

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لديك محل او تحتاج الى التجديد نقدم لك أجهزة الكاشير لتسهيل عملية البيع والشراء في المتاجر، حيث يمكنك.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/11/2020
صورة الاعلان: بيجر المطاعم - لمناداة النادل - في الرياض السعودية

بيجر المطاعم - لمناداة النادل

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات صممت أجهزة مناداة النادل للمطاعم والكافيهات خصيصا من اجل راحه.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/11/2020
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