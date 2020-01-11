(للبيع)
|عرض خاص وحصرى مش هاتلاقيه عند حد تانى غير رحاب التنمية على طابعة الكروت البلاستيكية سمارت وجه واحد smart 51 s عرض خاص على طابعة الكروت البلاستيكية سمارت وجهين smart 51 s صناعة كورية ضمان عامين نشحن لجميع محافظات المملكة عروض خاصة للجملة والشركات فروعنا الرياض-القصيم - الخبر- جده -خميس مشيط للتواصل / 0501777079 واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0501777079
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5 دولار
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048600
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5 دولار
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1 دولار
5 دولار
1 دولار
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1 دولار
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