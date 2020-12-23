طابعة الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)
|والوجهين لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer . فروعنا بالمملكة السعودية: الرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على واتساب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077466
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1 ريال
6,300 ريال