طابعة الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية المتطورة - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

والوجهين لتسهيل عملية طبع الكروت لدينا لكم وبسعر مناسب طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer . فروعنا بالمملكة السعودية: الرياض – القصيم – الخبر – جدة-خميس مشيط ولنا فروع بدولة البحرين للاستعلام وطلب المنتج يرجى الاتصال على واتساب:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo00
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/12/2020
رقم الإعلان: 2077466
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعات الفواتير الحرارية - في الرياض السعودية

طابعات الفواتير الحرارية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالصور بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجودة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/12/2020
صورة الاعلان: طابعة ايصالات - في الرياض السعودية

طابعة ايصالات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الافضل والاسرع في طباعة Receipts بدون اي انتظار متوفر لدينا مجموعة متنوعه ومتميزة من طابعات الفواتير.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

19/11/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نقدم لكم مجموعه متنوعه من طابعات ID (الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع) سهولة تامة في تغي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

17/11/2020
صورة الاعلان: طابعات كروت فرنسية بجودة عالية - في الرياض السعودية

طابعات كروت فرنسية بجودة عالية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

استخدامات متعددة: * طباعة نص، أو رسم ،أو بار كود. * مجمـوعة خيـارات لتشفيـر البطاقـات ذات الشريـط ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

6,300 ريال

4/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager