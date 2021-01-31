طابعة الفواتير المحموله

(للبيع)
|اجعل موظفك على أهبة الاستعداد مع طابعات فواتير المحمولة تصميم رائع للأعمال التجارية يقدم إيصالات عالية الجودة بحجم صغير منتج مميز ومناسب جدا لمندوب المبيعات المتنقلون فهي سريعة في انهاء الاعمال وتقليل النفقات والتي تساعد الشركات والمطاعم ومغاسل السيارات بتزويد المندوب بطابعة صغيرة الحجم اقل في التكلفة واسرع في الأداء أفضل طابعة بلوتوث محمولة للمناديب اندرويد و اي او اس موديل RMT9BT طابعة فواتير محمولة تعمل بالبلوتوث سي يو LK-P30 – وكيل سي يو بالمملكة العربية السعودية والبحرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- المنامة
الوسطى - البحرين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082317
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