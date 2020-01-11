طابعة الفواتير المحموله

(للبيع)
|منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقليل النفقات فهي الحل المناسب لاضافة السرعه والوقت لارضاء العمل ويوجد ايضا لدينا طابعة الفواتير بلوتوث ومتوفر لديناطابعات باركود وفواتير وطابعات كروت بلاستيكيه باسعار ممتازة مع خدمة مابعد البيع ضمان منتجاتنا وتوصيل لجميع انحاء المملكة فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه لدينا فروع ايضا في دولة البحرين للتواصل/0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048462
2 ريال
5 ريال
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1 دولار
1 ريال
2 ريال
2 ريال
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2 ريال
1 دولار
1 دولار
2 ريال
1 دولار
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2 ريال