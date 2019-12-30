طابعة الفواتير المحموله

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تفاصيل الإعلان
منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقليل النفقات فهي الحل المناسب لاضافة السرعه والوقت لارضاء العملاء بضمان ثلاث سنوات كما يوجد لدينا احبار /ورق رول حراري فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه (ولدينا ايضا فروعنا بالبحرين )للتواصل/ 0501113082 #طابعات_الفواتير #طابعات_محموله #للبيع #طابعات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

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العنوان: الرياض- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 30/12/2019
رقم الإعلان: 2047065
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