طابعة الفواتير المحمولة

(للبيع)
|تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود المحمولة سيو – LK – P43 طابعة محمولة ومتميزة ومناسبه لمندوبي المبيعات المتنقلون وتوفر لهم سرعة في انهاء الاعمال وارضاء العملاء ولدينا خدمة مابعد البيع وخدمة الشحن لجميع انحاء المملكة العربية السعودية ويوجد لدينا ضمان علي منتجاتنا وتركيب وصيانة ولنا فروع في الرياض – قصيم – جدة ولنا فروع في البحرين للاستعلام /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|+966598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084413
1 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل