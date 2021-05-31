طابعة الفواتير المحمولة المتنوعة

(للبيع)
|طابعة الفواتير المحمولة طابعة محمولة تعمل عن طريق البلوتوث متميزة ومناسبة جدا لمناديب المبيعات المتنقلون مواصفات الطباعة • الطريقة: الحرارية المباشرة • السرعة: 100 مم / ثانية • تعمل عن طريق البلوتوث يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم: 0598589293
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo
|التليفون:
|0598589293
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|العنوان:
|العليا- العليا
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095954
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1 ريال
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