طابعة الفواتير المحمولة المتنوعة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة المتنوعة - في الرياض السعودية

إضغط على الصورة لتكبيرها

طابعة الفواتير المحمولة طابعة محمولة تعمل عن طريق البلوتوث متميزة ومناسبة جدا لمناديب المبيعات المتنقلون مواصفات الطباعة • الطريقة: الحرارية المباشرة • السرعة: 100 مم / ثانية • تعمل عن طريق البلوتوث يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم: 0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- العليا
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/6/2021
رقم الإعلان: 2095954
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية - في الرياض السعودية

طابعات المستندات والفواتير الحرارية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

للطباعة بصورة اوضح واسرع نقدم لك الاسهل والافضل فى مجال الطباعة لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة س.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

31/5/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير المحمولة المتنوعة - في الرياض السعودية

طابعات الفواتير المحمولة المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الفواتير والباركود المحمولة تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء وتعددالاشكال مع طباعة واضحة جدا و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/5/2021
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة - في الرياض السعودية

طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي طابعة الفواتير و الباركود سيو – LK – P43 طابعة توفرلكم السرعة ف.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

17/5/2021
صورة الاعلان: طابعة باركود - في الرياض السعودية

طابعة باركود

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات باركود موديلات ومقاسات متعددة ومتميزة سرعة في الطباعة وجودة في التصنيع متوفر لدينا طابعة البا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

18/4/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية المتميزة - في الرياض السعودية

طابعات المستندات والفواتير الحرارية المتميزة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ولاننا متخصصون فى الانظمة الامنية والتكنولوجيا نقدم لك الاسهل والافضل فى مجال الطباعة لطباعة الفوا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

7/4/2021
صورة الاعلان: طابعة فواتير - في الرياض السعودية

طابعة فواتير

(للبيع)

- في الرياض السعودية

الافضل والاسرع في طباعة Receipts بدون اي انتظار متوفر لدينا مجموعة متنوعة ومتميزة من طابعات الفواتير.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

30/3/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة - في الرياض السعودية

طابعات الفواتير والباركود الفورية المتنوعة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعة الفواتير الفورية التي تستخدم في المولات والمتاجر والمطاعم والمحلات بجميع أنواعها لتسهيل وتنظي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

25/3/2021
صورة الاعلان: طابعة فواتير محمولة بلوتوث - في الرياض السعودية

طابعة فواتير محمولة بلوتوث

(للبيع)

- في الرياض السعودية

اجعل موظفك على أهبة الاستعداد مع طابعات فواتير المحمولة تصميم رائع للأعمال التجارية يقدم إيصالات عال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

23/3/2021
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة - في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية الذكيّة طابعة ذات وجه واحد طابعة ذات وجهين وذات التغليف الأمني سهولة الإست.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

21/3/2021
صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية - في الرياض السعودية

طابعات المستندات والفواتير الحرارية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ولاننا متخصصون فى الانظمة الامنية والتكنولوجيا نقدم لك الاسهل والافضل فى مجال الطباعة لطباعة الفوا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

16/3/2021
صورة الاعلان: طابعة الفواتير المحمولة - في الرياض السعودية

طابعة الفواتير المحمولة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الفواتير والباركود تتميز بفوة التحمل وسهولة الاداء مع وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود سيو.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

15/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager