طابعة الفواتير المحمولة المتنوعة

طابعة الفواتير المحمولة طابعة محمولة تعمل عن طريق البلوتوث متميزة ومناسبة جدا لمناديب المبيعات المتنقلون مواصفات الطباعة • الطريقة: الحرارية المباشرة • السرعة: 100 مم / ثانية • تعمل عن طريق البلوتوث يوجد لدينا قسم خاص للتركيب والصيانة فروعنا في "الرياض، جدة، الخبر، خميس مشيط". ولنا فروع آخرى في البحرين. التواصل عن طريق الجوال أو الواتساب، على رقم: 0598589293