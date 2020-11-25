طابعة الباركود والفواتير الفورية

(للبيع)
|نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود المحمولة سيو،الموفرة للوقت ومرضية للنتائج، +الضمان، ولنا فروع في الرياض وقصيم وجدة ولنا فروع في البحرين، والشحن لجميع أنحاء المملكة ، ولدينا خدمات الصيانة والتركيب. للتواصل عبر الواتساب:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdo00
|التليفون:
|0598589293
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074083
1 ريال
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1 ريال
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