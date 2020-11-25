طابعة الباركود والفواتير الفورية

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب طبعة الفواتير والباركود المحمولة سيو،الموفرة للوقت ومرضية للنتائج، +الضمان، ولنا فروع في الرياض وقصيم وجدة ولنا فروع في البحرين، والشحن لجميع أنحاء المملكة ، ولدينا خدمات الصيانة والتركيب. للتواصل عبر الواتساب: