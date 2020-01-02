طابعة الباركود

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعة الباركود - في الرياض السعودية

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الافضل والاسرع في طباعة الريسيت بدون اي انتظار طابعة باركود sewoo كوري الصنع بضمان 3سنوات وبارخص الاسعار ولدينا ايضا محموعة واسعة من الطابعات وكذلك الاحبار وورق الطباعة وكاشير وورق طابعة باركود وايصالات .قارئ الباركود .أنظمة الباركود وكاشير .ساعات حضور وانصراف .اجهزة شبكات بافضل وارخص الاسعار كما نقدم خدمة مابعد البيع ونضمن منتجاتنا فروعنا في المملكه العربيه السعوديه (لدينا ايضا فروع في البحرين)للتواصل /0501113082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 6/1/2020
رقم الإعلان: 2047912
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28/12/2019
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صورة الاعلان: عرض خاص على أجهزة الحضور والإنصراف للوزارات وأماكن العمل - في الرياض السعودية

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24/12/2019
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24/12/2019
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في الرياض السعودية

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(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

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اتصل

23/12/2019
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