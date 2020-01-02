طابعة الباركود

الافضل والاسرع في طباعة الريسيت بدون اي انتظار طابعة باركود sewoo كوري الصنع بضمان 3سنوات وبارخص الاسعار ولدينا ايضا محموعة واسعة من الطابعات وكذلك الاحبار وورق الطباعة وكاشير وورق طابعة باركود وايصالات .قارئ الباركود .أنظمة الباركود وكاشير .ساعات حضور وانصراف .اجهزة شبكات بافضل وارخص الاسعار كما نقدم خدمة مابعد البيع ونضمن منتجاتنا فروعنا في المملكه العربيه السعوديه (لدينا ايضا فروع في البحرين)للتواصل /0501113082