طابعة الباركود

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل بخاصية النقل المباشر الحراري مزود بشاشة LCD لمتابعة حالة الطابعة وتغيير الاعدادات وتتحمل ضغط العمل الشاق طابعة زيبرا للباركود باسعار ممتازة وبضمان من تاريخ توريد الطابعة الى العميل فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه (الرياض/جده/القصيم/خميس مشيط)ولدنا فروعنا في البحرين للتواصل واتساب/0501113082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

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العنوان: الرياض- الرياض
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047426
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صورة الاعلان: لتجارالجملة فقط درج كاشير- طابعة فواتير رولات - في السعودية

لتجارالجملة فقط درج كاشير- طابعة فواتير رولات

(للبيع)

- في السعودية

اسعار حصرية للجملة فرصه لتجار الجملة بأسعار تنافسية للجملة فقط cash Drawer TA P630 درج كاشير 630 TA.
القسم: 

100 ريال

12/11/2019
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