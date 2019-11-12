طابعة الباركود

افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل بخاصية النقل المباشر الحراري مزود بشاشة LCD لمتابعة حالة الطابعة وتغيير الاعدادات وتتحمل ضغط العمل الشاق طابعة زيبرا للباركود باسعار ممتازة وبضمان من تاريخ توريد الطابعة الى العميل فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه (الرياض/جده/القصيم/خميس مشيط)ولدنا فروعنا في البحرين للتواصل واتساب/0501113082