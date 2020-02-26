طابعة الباركود الحراري

افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل بخاصية النقل المباشر الحراري مزود بشاشة LCD عرض خاص على الكميات مع ضمان عامان يوجد لدينا ايضا طابعات كروت بلاستيكيه وطابعات حرارية وطابعات محموله وبلوتوث متوفر ايضا ورق الحراري فروعنا في المملكة العربية السعوديه (لدينا ايضا فرعنا في البحرين) وكيل زيبرا بالسعوديه للتواصل واتساب/0966501113082