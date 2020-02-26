طابعة الباركود الحراري

(للبيع)
|افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل بخاصية النقل المباشر الحراري مزود بشاشة LCD عرض خاص على الكميات مع ضمان عامان يوجد لدينا ايضا طابعات كروت بلاستيكيه وطابعات حرارية وطابعات محموله وبلوتوث متوفر ايضا ورق الحراري فروعنا في المملكة العربية السعوديه (لدينا ايضا فرعنا في البحرين) وكيل زيبرا بالسعوديه للتواصل واتساب/0966501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0501113082
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القصيم- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054202
500 ريال
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
اتصل
اتصل
1 ريال
550 ريال
اتصل
1 ريال
100 ريال
اتصل
اتصل