طابعات الكروت البلاستيكية اليوم هي أكثر تنوعا من مجرد طباعة صورة او اسم الموظف. اليوم ، يمكنك استخدام الباركودات وادخال المعلومات المشفرة اضافة الى شرائح البطاقة الذكية في ID لمزيد من الأمان عبر العديد من التطبيقات المستخدمة في طابعات الكروت البلاستيكية. طابعات الكروت البلاستيكية تجمع بين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والرقمية لإنتاج بطاقات العمل ، فإن الحفاظ عليها يتطلب مزيجا فريدا من المهارات. قبل اتخاذ قرار الشراء فروعنا في المملكة العربيه السعوديه (الرياض/القصيم/الخبر/خميس مشيط) ولدينا اي