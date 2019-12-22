طابعات باركود وفواتير

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (جميع المدن) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل بخاصية النقل المباشر الحراري مزود بشاشة LCD لمتابعة حالة الطابعة وتغيير الاعدادات وتتحمل ضغط العمل الشاق طابعة زيبرا للباركود باسعار ممتازة وبضمان من تاريخ توريد الطابعة الى العميل يوجد لدينا ايضا طابعة الكروت البلاستيكيه على وجهين او على وجه واحد وطابعات فواتير محموله وبلوتوث ويوجد ايضا طابعات كورية الصنع وتوصيل لجميع انحاء المملكه فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه (الرياض/جده/القصيم/خميس مشيط)
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القصيم- القصيم
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048758
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه - في السعودية

طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

- في السعودية

عرض خاص على طابعات الكروت البلاستيكية الطباعة على وجه واحد Smart 31D Dual Side Printer عرض خاص + 200.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

22/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager