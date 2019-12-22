طابعات باركود وفواتير

افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل بخاصية النقل المباشر الحراري مزود بشاشة LCD لمتابعة حالة الطابعة وتغيير الاعدادات وتتحمل ضغط العمل الشاق طابعة زيبرا للباركود باسعار ممتازة وبضمان من تاريخ توريد الطابعة الى العميل يوجد لدينا ايضا طابعة الكروت البلاستيكيه على وجهين او على وجه واحد وطابعات فواتير محموله وبلوتوث ويوجد ايضا طابعات كورية الصنع وتوصيل لجميع انحاء المملكه فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه (الرياض/جده/القصيم/خميس مشيط)