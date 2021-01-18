طابعات المستندات والفواتير الحرارية

طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجودة العالية عن الطابعات التقليدية وتعمل من خلال التسخين المباشر لمكان الطباعة على الورق مما يعطى صورة اوضح كما يوجد لدينا طابعات الفواتير والباركود وطابعات الكروت وجة واحد ووجهين لدينا شحن لجميع انحاء المملكة .فروعنا فى . الرياض .جدة.الخبر. خميس مشيط. كما لدينا فروع اخرى فى البحرين للتواصل عن طريق الجوال او الواتساب على رقم.0598589293