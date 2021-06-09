طابعات المستندات والفواتير الحرارية المتميزة

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صورة الاعلان: طابعات المستندات والفواتير الحرارية المتميزة - في السعودية

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طابعة الفواتير الحرارية لطباعة الفواتيروالمستندات بطريقة سهلة وسريعة صورة واضحة تتميز بالسرعة والجودة العالية عن الطابعات التقليدية وتعمل من خلال التسخين المباشر لمكان الطباعة على الورق مما يعطى صورة اوضح كما يوجد لدينا طابعات الفواتير والباركود وطابعات الكروت وجة واحد ووجهين لدينا شحن لجميع انحاء المملكة .فروعنا فى . الرياض .جدة.الخبر. خميس مشيط. كما لدينا فروع اخرى فى البحرين للتواصل عن طريق الجوال او الواتساب على رقم.0598589293
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdo
التليفون: 0598589293

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- العليا
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2021
رقم الإعلان: 2098176
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