طابعات المحموله

(للبيع)
|متوفر لدينا طابعات الفواتيرالمحموله بانواعها وماركاتها فهي الحل الانسب لمناديب المبيعات مع ضمان علي المنتج وخدمه التوصيل للجميع انحاء المملكه متوفر لدينا احبار طابعات وطابعات كروت بلاستيكيه وخصم خاص علي الكميات فروعنا بالمملكه العربيه السعوديه لدينا فروع ايضا في دوله البحرين للتواصل/0501194443
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hasnaa
|التليفون:
|0501194443
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050984
5 ريال
7 ريال
2 ريال