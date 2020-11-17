طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)
|نقدم لكم مجموعه متنوعه من طابعات ID (الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع) سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة في الطباعة متوفر لدينا/ smart31s/smart51s طابعة كروت وجه واحد+200كارت ابيض+الشريط الملون وطابعاتsmart51L/ smart31D/smart51D طابعة كروت وجهين (مع امكانية التغليف الامني للوجهين) (متوفر لدينا ايضا احبار للطابعات) أسعارنا تنافسيه وضمان على المنتج لمدة عامين فروعنا في المملكة العربية السعوديه( الرياض/الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط) الشحن لجميع انحاء المملكة بالاضاف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072993
1 ريال
6,300 ريال