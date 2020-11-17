طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه - في الرياض السعودية

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نقدم لكم مجموعه متنوعه من طابعات ID (الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع) سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة في الطباعة متوفر لدينا/ smart31s/smart51s طابعة كروت وجه واحد+200كارت ابيض+الشريط الملون وطابعاتsmart51L/ smart31D/smart51D طابعة كروت وجهين (مع امكانية التغليف الامني للوجهين) (متوفر لدينا ايضا احبار للطابعات) أسعارنا تنافسيه وضمان على المنتج لمدة عامين فروعنا في المملكة العربية السعوديه( الرياض/الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط) الشحن لجميع انحاء المملكة بالاضاف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: العليا- Al Olaya
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2072993
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صورة الاعلان: طابعة الكروت البلاستيكية Smart - في الرياض السعودية

طابعة الكروت البلاستيكية Smart

(للبيع)

- في الرياض السعودية

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

17/11/2020
صورة الاعلان: طابعات كروت فرنسية بجودة عالية - في الرياض السعودية

طابعات كروت فرنسية بجودة عالية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

استخدامات متعددة: * طباعة نص، أو رسم ،أو بار كود. * مجمـوعة خيـارات لتشفيـر البطاقـات ذات الشريـط ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

6,300 ريال

4/10/2020
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