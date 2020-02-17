(للبيع)
|طابعات الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طباعة ابيض واسود والوان متوفر لدينا/ smart31s/smart50s طابعة كروت وجه واحد وطابعات smart30D/smart50D طابعة كروت وجهين (متوفر لدينا ايضا احبار للطابعات) بأسعار تنافسيه وضمان على المنتج لمدة عامين فروعنا في المملكة العربية السعوديه الرياض/الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط)الشحن لجميع انحاء المملكة للتواصل والاستفسارعلى/0501113082 وللتواصل واتساب /اضغط هنا لدينا ايضا فرعنا في البحرين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053373
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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