طابعات الكروت البلاستيكيه smart طابعات كورية الصنع سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طباعة ابيض واسود والوان متوفر لدينا/ smart31s/smart50s طابعة كروت وجه واحد وطابعات smart30D/smart50D طابعة كروت وجهين (متوفر لدينا ايضا احبار للطابعات) بأسعار تنافسيه وضمان على المنتج لمدة عامين فروعنا في المملكة العربية السعوديه الرياض/الخبر/القصيم/جده/خميس مشيط)الشحن لجميع انحاء المملكة للتواصل والاستفسارعلى/0501113082 وللتواصل واتساب /اضغط هنا لدينا ايضا فرعنا في البحرين