(للبيع)
|عرض خاص لاصحاب الشركات والهيئات على طابعات الكروت البلاستيكيه smart50s,31s طابعات كورية الصنع تطبع الكروت وجه واحد لتعريف الموظفين او الزائرين مميزة جدا بشاشة سي دي تبين حالة النظام سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طباعة ابيض واسود700كارت/الساعه سرعة طباعة الالوان 190كارت/الساعه تطبع بدقة عاليه تصل الى300DPI في الانش الواحد (ضمان على المنتج لمدة عامين) فروعنا في المملكه العربيه السعوديه (ولدينا ايضا فروع في دولة البحرين)للتواصل/0501113082
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رحاب
|التليفون:
|0501113082
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047799
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1 ريال
2 ريال
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2 ريال
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2 ريال
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1 ريال