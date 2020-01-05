طابعات الكروت البلاستيكيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكيه - في الرياض السعودية

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عرض خاص لاصحاب الشركات والهيئات على طابعات الكروت البلاستيكيه smart50s,31s طابعات كورية الصنع تطبع الكروت وجه واحد لتعريف الموظفين او الزائرين مميزة جدا بشاشة سي دي تبين حالة النظام سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طباعة ابيض واسود700كارت/الساعه سرعة طباعة الالوان 190كارت/الساعه تطبع بدقة عاليه تصل الى300DPI في الانش الواحد (ضمان على المنتج لمدة عامين) فروعنا في المملكه العربيه السعوديه (ولدينا ايضا فروع في دولة البحرين)للتواصل/0501113082
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رحاب
التليفون: 0501113082

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 ريال
تاريخ الإعلان: 5/1/2020
رقم الإعلان: 2047799
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز وحالة نادرة برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج sl400 e .

للبيع بسعر ممتاز وحالة نادرة برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج sl400 e .

(للبيع)

للبيع بسعر ممتاز وحالة نادرة برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج sl400 e . موديل 2008 رقم العرض هو 1212088 .
العنوان:

مكة - السعودية
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1 ريال

5/1/2020
صورة الاعلان: للبيع بحالة جيدة جدا براد شميتز ألماني موديل 2009

للبيع بحالة جيدة جدا براد شميتز ألماني موديل 2009

(للبيع)

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1 ريال

5/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة الكاشير

اجهزة الكاشير

(للبيع)

اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود تعمل على سرعة اصدار الفواتير للعملاء بما يتناسب لحظيا مع موجودات ا.

2 ريال

5/1/2020
صورة الاعلان: مهندس مدنى خبرة 8 سنوات يطلب عملا

مهندس مدنى خبرة 8 سنوات يطلب عملا

(طلب عمل)

Eng. / Nader mahdy Civil engineering – Mansoura university, 2011 Experiences 1-Designer engineer.
القسم: 

اتصل

4/1/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائب

جهاز كشف الحقائب

(للبيع)

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العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

4/1/2020
صورة الاعلان: كوالين واقفال الكترونية

كوالين واقفال الكترونية

(للبيع)

تقوم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية بتوريد و تركيب الأقفال الإلكترونية بكافة أنواعها لأصحاب الفن.
العنوان:

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1 دولار

4/1/2020
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صورة الاعلان: كاشف الشنط والحقائب xray

كاشف الشنط والحقائب xray

(للبيع)

كاشف الشنط x-ray كاشف الشنط - كاشف حقائب - جهاز اكس راى للكشف فى الشنط -X-ray Baggage كاشف الشنط - ك.
العنوان:

الرياض - السعودية

5 دولار

4/1/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بكتابة اسم الصنف والسعر والوزن وتاريخ البيع على البون سهل.

2 ريال

4/1/2020
صورة الاعلان: تصميم وديكور بيتك علينا وعليك الاختيار

تصميم وديكور بيتك علينا وعليك الاختيار

(فرص)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.

اتصل

3/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه

كاميرات مراقبه

(للبيع)

افضل الاسعار على كاميرات المراقبه ذات كفاءة عاليه وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبه وايرلس وكا.
العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

2/1/2020
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طابعة الباركود

(للبيع)

افضل وارخص الاسعار لطابعة تعمل بكفاءة عاليه طابعة ZT410 من انتاج شركة ZEBRA الامريكيه الطابعة تعمل ب.
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2 ريال

2/1/2020
صورة الاعلان: اعمده امنيه هيدروليكيه

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(للبيع)

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العنوان:

الرياض - السعودية

2 ريال

2/1/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

بوابات دخول وخروج السيارات (بوابات الجراجات) بوابات إلكترونية للسيارات توفر أنظمة التحكم في دخول وخ.
العنوان:

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1 دولار

2/1/2020
صورة الاعلان: مقطورات تبريد لنقل الخضراوات والفواكه بحالة طازجة وسليمة

مقطورات تبريد لنقل الخضراوات والفواكه بحالة طازجة وسليمة

(للبيع)

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العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

1/1/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر لا يقارن برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2012

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(للبيع)

للبيع بسعر لا يقارن برادة كرون مع مبرد ثيرموكنج slx200 موديل 2012 مواصفات قياسية للسفر الدولي رقم ال.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

1/1/2020
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