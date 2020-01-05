عرض خاص لاصحاب الشركات والهيئات على طابعات الكروت البلاستيكيه smart50s,31s طابعات كورية الصنع تطبع الكروت وجه واحد لتعريف الموظفين او الزائرين مميزة جدا بشاشة سي دي تبين حالة النظام سهولة تامة في تغيير شريط التحبير والفك والتركيب سرعة طباعة ابيض واسود700كارت/الساعه سرعة طباعة الالوان 190كارت/الساعه تطبع بدقة عاليه تصل الى300DPI في الانش الواحد (ضمان على المنتج لمدة عامين) فروعنا في المملكه العربيه السعوديه (ولدينا ايضا فروع في دولة البحرين)للتواصل/0501113082