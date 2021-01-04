(للبيع)
|طابعة بطاقات الهوية ID من شركة zebra الامريكية طابعة دقيقه جده ومتميزة توفر طابعات وانتاجيه سريعة للكروت البلاستيكية فهي الحل الأمثل للطباعة للجهات الحكومية والشركات الخاصة ورجال الاعمال والافراد متوفر لدينا جميع انواع طابعات الكروت البلاستيكية من zebra وجه واحد او وجهين مع امكانية التغليف الامني للوجه واحد او الوجهين ومتوفر لدينا ايضا حبر ألوان وفيلم طباعه خاص لطابعات زيبرا كما يوجد لدينا صيانة طابعات الكروت البلاستيكية بأنواعها كما يوجد قسم خاص بالتركيب والتدريب والبرمجة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|zinab
|التليفون:
|0558868300
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|العنوان:
|العليا- Al Olaya
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080417
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1 ريال